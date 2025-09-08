Практика судов
«Превратит суды в статистов»: в Минобороны выступили против законопроекта 13452, который запрещает судам смягчать наказание военным за неповиновение

15:45, 8 сентября 2025
В Минобороны указали, что предложенные законопроектом 13452 изменения лишают суды возможности учитывать обстоятельства дела и назначать более мягкое наказание, что фактически превращает судебное разбирательство в формальную процедуру.
Министерство обороны выступило против лишения судов полномочий смягчать наказание военнослужащим за неповиновение, которое предлагается законопроектом 13452. Таким образом, позиция Минобороны расходится с тем, что, по словам соинициатора этого законопроекта, депутата Сергея Ионушаса, предлагает Генштаб ВСУ.

«Предложенные в законопроекте изменения лишают суды возможности учитывать обстоятельства дела и назначать более мягкое наказание, что фактически превращает судебное разбирательство в формальную процедуру без учета индивидуальных факторов», — подчеркнули в Минобороны.

Напомним, соответствующий законопроект 13452 зарегистрировали в Верховной Раде народные депутаты Сергей Ионушас, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов и другие.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект 13452, которым предусмотрено, что за совершение военнослужащим неповиновения, то есть отказ выполнить приказ командира, а также другое умышленное невыполнение приказа, суд не сможет назначить более мягкое наказание, чем от 5 до 10 лет тюрьмы, или наказание с испытательным сроком.

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этим законопроектом также предлагается, чтобы военнослужащих нельзя было освободить от административной ответственности по малозначительности за неосторожное повреждение военного имущества.

Уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова отметила, что предложенные законопроектом 13452 изменения лишат суды возможности при вынесении приговора учесть все обстоятельства, фактически превращая судей в статистов, а аргумент о повышении уровня дисциплины путем ужесточения уголовной ответственности кажется сомнительным.

В то же время, глава правоохранительного комитета Рады Сергей Ионушас указал на то, что «около 20 командиров воинских частей настаивали на принятии законопроекта» об отмене возможности смягчить наказание за неповиновение военнослужащих.

Он добавил, что Генштаб ВСУ выразил принципиальную поддержку этого законопроекта письмом за подписью начальника Генерального штаба. Ранее мы публиковали это письмо начальника Генштаба, однако приложение в виде писем командиров на сайте Верховной Рады отсутствует.

Следовательно, Минобороны поддерживает исключение из законопроекта 13452 положений об усилении ответственности военных за неповиновение.

«Минобороны считает, что законопроект 13452 требует доработки совместно с профильными комитетами Верховной Рады. Дисциплина в армии должна основываться не на наказании, а на справедливости. Министерство последовательно выступает за то, чтобы военные, которые сегодня защищают нашу страну, могли защитить свои права», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в Минобороны заявили о полной поддержке поданного в парламент Президентом законопроекта «О Военном омбудсмене».

Законопроектом предусмотрено, что Офис Военного омбудсмена станет вспомогательным органом при Президенте Украины, а сам Военный омбудсмен — это гражданское лицо, которое будет иметь доверие защитников и их семей и будет ответственным за защиту прав:

  • военнослужащих всех Сил обороны Украины;
  • полицейских, задействованных в боевых действиях;
  • иностранцев и лиц без гражданства, которые служат в ВСУ;
  • других категорий лиц, определенных законом.

В Министерстве обороны убеждены, что создание новой для Украины институции военного омбудсмена является необходимым элементом в архитектуре справедливости для военнослужащих.

Автор: Наталя Мамченко

