«Перетворить суди на статистів»: у Міноборони виступили проти законопроекту 13452, який забороняє судам пом’якшувати покарання військовим за непокору

В Міноборони вказали, що запропоновані законопроектом 13452 зміни позбавляють суди можливості враховувати обставини справи та призначати більш м’яке покарання, що фактично перетворює судовий розгляд на формальну процедуру.

Міністерство оборони виступило проти позбавлення судів повноважень пом’якшувати покарання військовослужбовцям за непокору, яке пропонується законопроектом 13452. Таким чином, позиція Міноборони розходиться з тим, що, за словами співініціатора цього законопроекту, депутата Сергія Іонушаса, пропонує Генштаб ЗСУ.

«Запропоновані у законопроекті зміни позбавляють суди можливості враховувати обставини справи та призначати більш м’яке покарання, що фактично перетворює судовий розгляд на формальну процедуру без урахування індивідуальних факторів» – підкреслили у Міноборони.

Нагадаємо, відповідний законопроект 13452 зареєстрували у Верховній Раді народні депутати Сергій Іонушас, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов та інші.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Комітет ВР з правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект 13452, яким передбачено, що за вчинення військовослужбовцем непокори, тобто відмову виконати наказ командира, а також інше умисне невиконання наказу, суд не зможе призначити більш м’яке покарання, аніж від 5 до 10 років в’язниці, або покарання з іспитовим строком.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», цим законопроектом також пропонується, щоб військовослужбовців не можна було звільнити від адміністративної відповідальності по малозначності за необережне пошкодження військового майна.

Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова зазначила, що запропоновані законопроектом 13452 зміни позбавлять суди можливості під час винесення вироку врахувати всі обставини, фактично перетворюючи суддів на статистів, аргумент же щодо підвищення рівня дисципліни шляхом посилення кримінальної відповідальності видається сумнівним.

Водночас, голова правоохоронного комітету Ради Сергій Іонушас вказав на те, що «близько 20 командирів військових частин наполягали на прийнятті законопроекту» про скасування можливості пом’якшити покарання за непокору військовослужбовців.

Він додав, що Генштаб ЗСУ висловив принципову підтримку цього законопроекту листом за підписом начальника Генерального штабу. Раніше ми публікували цей лист начальника Генштабу, однак додаток у вигляді листів командирів на сайті Верховної Ради відсутній.

Отже, Міноборони підтримує виключення із законопроекту 13452 положень про посилення відповідальності військових за непокору.

«Міноборони вважає, що законопроект 13452 потребує доопрацювання спільно з профільними комітетами ВР. Дисципліна у війську має ґрунтуватися не на покаранні, а на справедливості. Міністерство послідовно виступає за те, щоб військові, які сьогодні боронять нашу країну, могли захистити свої права», зазначили у відомстві.

Крім того, в Міноборони заявили про цілковиту підтримку поданого до парламенту Президентом законопроекту «Про Військового омбудсмана».

Законопроектом передбачено, що Офіс Військового омбудсмана стане допоміжним органом при Президентові України, а сам Військовий омбудсман — це цивільна особа, яка матиме довіру захисників та їхніх родин і буде відповідальною за захист прав:

військовослужбовців усіх Сил оборони України;

поліцейських, задіяних у бойових діях;

іноземців і осіб без громадянства, які служать у ЗСУ;

інших категорій осіб, визначених законом.

У Міністерстві оборони переконані, що створення нової для України інституції військового омбудсмана є необхідним елементом в архітектурі справедливості для військовослужбовців.

Автор: Наталя Мамченко

