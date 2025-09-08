В ЦПД назвали фейком информацию о выезде за границу 200 тысяч молодых мужчин за сутки

ЦПД опроверг сообщения медиа о якобы массовом выезде молодых мужчин за границу в течение суток.

Источник фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг фейк о выезде за границу 200 тысяч молодых мужчин за сутки.

Там сообщили, что пропагандистские медиа РФ распространили ложную информацию о якобы выезде из Украины 200 тысяч молодых мужчин и подростков за одни сутки — с 6 на 7 сентября.

В качестве «доказательства» они использовали скриншот из видео, где группа молодых людей садится в поезд.

Центр противодействия дезинформации установил, что это видео было опубликовано еще 25 июля на странице детского баскетбольного клуба — задолго до принятия правительственного постановления о разрешении на выезд мужчин до 22 лет включительно.

В ЦПД указывают, что по официальным данным Государственной пограничной службы Украины, в этот период границу пересекли всего 49 тысяч человек, что значительно меньше заявленных цифр.

В Центре подчеркивают: цель российских фейков — посеять недоверие к решениям украинского правительства и создать впечатление «массового выезда молодежи за границу».

Как писала «Судебно-юридическая газета», Государственная пограничная служба сообщила, что с 28 августа мужчины до 22 лет включительно смогут беспрепятственно выезжать за границу, так как вступают в силу изменения в Правила пересечения государственной границы, касающиеся выезда мужчин в возрасте до 22 лет включительно.

Согласно постановлению Кабинета Министров, Госпогранслужба будет беспрепятственно пропускать таких граждан для выезда за границу. Для этого необходимо иметь заграничный паспорт и по требованию пограничников предъявить военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

В то же время новый порядок не распространяется на граждан, работающих на определенных должностях в органах государственного управления или на госпредприятиях. Для них выезд и далее возможен только при наличии документов о командировке.

