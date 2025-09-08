У ЦПД назвали фейком інформацію про виїзд за кордон 200 тиcяч молодих чоловіків за добу

ЦПД спростував повідомлення медіа про нібито масовий виїзд молодих чоловіків за кордон впродовж доби.

Джерело фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Центр протидії дезінформації при РНБО заперечив фейк про виїзд за кордон 200 тиcяч молодих чоловіків за добу.

Там повідомляють, що пропагандистські медіа РФ поширили неправдиву інформацію про нібито виїзд із України 200 тисяч молодих чоловіків та підлітків за одну добу — з 6 на 7 вересня.

У якості «доказу» вони використали скріншот із відео, де група молодих людей сідає у потяг.

Центр протидії дезінформації встановив, що це відео було опубліковане ще 25 липня на сторінці дитячого баскетбольного клубу — задовго до ухвалення урядової постанови про дозвіл на виїзд чоловіків до 22 років включно.

У ЦПД вказують, що за офіційними даними Державної прикордонної служби України, у цей період кордон перетнули всього 49 тисяч осіб, що суттєво менше від заявлених цифр.

У Центрі наголошують: мета російських фейків — посіяти недовіру до рішень українського уряду та створити враження «масового виїзду молоді за кордон».

Як писала «Судово-юридична газета», Державна прикордонна служба повідомила, що з 28 серпня чоловіки до 22 років включно зможуть безперешкодно виїжджати за кордон, адже набирають чинності зміни до Правил перетинання державного кордону, які стосуються виїзду чоловіків віком до 22 років включно.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, Держприкордонслужба безперешкодно пропускатиме таких громадян для виїзду за кордон. Для цього необхідно мати закордонний паспорт і на вимогу прикордонників пред’явити військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

Водночас новий порядок не поширюється на громадян, які працюють на визначених посадах у органах державного управління чи на держпідприємствах. Для них виїзд і надалі можливий лише за документами про відрядження.

