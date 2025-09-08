Практика судів
  1. В Україні

У ЦПД назвали фейком інформацію про виїзд за кордон 200 тиcяч молодих чоловіків за добу

15:57, 8 вересня 2025
ЦПД спростував повідомлення медіа про нібито масовий виїзд молодих чоловіків за кордон впродовж доби.
У ЦПД назвали фейком інформацію про виїзд за кордон 200 тиcяч молодих чоловіків за добу
Джерело фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центр протидії дезінформації при РНБО заперечив фейк про виїзд за кордон 200 тиcяч молодих чоловіків за добу.

Там повідомляють, що пропагандистські медіа РФ поширили неправдиву інформацію про нібито виїзд із України 200 тисяч молодих чоловіків та підлітків за одну добу — з 6 на 7 вересня.

У якості «доказу» вони використали скріншот із відео, де група молодих людей сідає у потяг.

Центр протидії дезінформації встановив, що це відео було опубліковане ще 25 липня на сторінці дитячого баскетбольного клубу — задовго до ухвалення урядової постанови про дозвіл на виїзд чоловіків до 22 років включно.

У ЦПД вказують, що за офіційними даними Державної прикордонної служби України, у цей період кордон перетнули всього 49 тисяч осіб, що суттєво менше від заявлених цифр.

У Центрі наголошують: мета російських фейків — посіяти недовіру до рішень українського уряду та створити враження «масового виїзду молоді за кордон».

Як писала «Судово-юридична газета», Державна прикордонна служба повідомила, що з 28 серпня чоловіки до 22 років включно зможуть безперешкодно виїжджати за кордон, адже набирають чинності зміни до Правил перетинання державного кордону, які стосуються виїзду чоловіків віком до 22 років включно.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, Держприкордонслужба безперешкодно пропускатиме таких громадян для виїзду за кордон. Для цього необхідно мати закордонний паспорт і на вимогу прикордонників пред’явити військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

Водночас новий порядок не поширюється на громадян, які працюють на визначених посадах у органах державного управління чи на держпідприємствах. Для них виїзд і надалі можливий лише за документами про відрядження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України прикордонники Державна прикордонна служба перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Перетворить суди на статистів»: у Міноборони виступили проти законопроекту 13452, який забороняє судам пом’якшувати покарання військовим за непокору

В Міноборони вказали, що запропоновані законопроектом 13452 зміни позбавляють суди можливості враховувати обставини справи та призначати більш м’яке покарання, що фактично перетворює судовий розгляд на формальну процедуру.

Верховна Рада розгляне зміни до закону про міжнародний комерційний арбітраж

Законодавці пропонують передбачити, що зміни щодо розширення компетенції міжнародного арбітражу, поширюються також на арбітражні угоди, укладені до набрання чинності новим законом.

МЗС зможе безпосередньо ставити питання про застосування і скасування санкцій – уряд вніс законопроект

Закон про санкції пропонується доповнити нормою про те, що рішення про скасування санкцій приймається на підставі резолюцій Генасамблеї та Радбезу ООН, рішень та регламентів Ради ЄС, рішення уповноваженого органу іноземної держави, якщо це не суперечить національним інтересам України.

Судді отримали електронний доступ до Реєстру внутрішньо переміщених осіб

Функція доступна в електронному кабінеті судді.

«Не обов’язково усі 100% осіб, яким ми повідомляємо про підозру, повинні отримати обвинувальні вироки», – Семен Кривонос

Директор НАБУ оцінив роботу «антикорупційної інфраструктури» України на «трійку».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду