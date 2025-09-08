Суд заочно приговорил бывшую главу Генического райсуда Юлию Берлимову к пожизненному заключению

Херсонский городской суд заочно назначил Юлии Берлимовой наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: most.ks.ua

Херсонский городской суд Херсонской области признал виновной в государственной измене и коллаборационной деятельности бывшую руководительницу Генического районного суда, которая после начала полномасштабного вторжения РФ перешла на сторону врага. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

В ГБР не называют фамилию, но по данным СМИ, речь идет о бывшей главе Генического районного суда Херсонской области Юлии Берлимовой.

«Судья работала в системе правосудия с 2009 года, а в 2020 году возглавила Генический райсуд. После захвата части Херсонщины она, как сторонница «русского мира», добровольно начала сотрудничать с оккупантами. Женщина передавала фсб персональные данные коллег-судей, правоохранителей и военнослужащих ТЦК и СП, а также сообщала о земляках с проукраинской позицией. По ее доносам захватчики преследовали и задерживали местных патриотов», — заявили в ГБР.

Также там отметили, что в июле 2022 года фигурантка добровольно заняла должность так называемого «судьи» в незаконном судебном органе, созданном оккупантами на временно захваченной территории Херсонской области, и до сих пор участвует в репрессивных «судебных процессах» против украинцев.

Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 111 и ч. 7 ст. 111-1 УК Украины и заочно назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в апреле 2024 года ВСП уволил судью Юлию Берлимову из-за отказа от прохождения квалифоценивания.

