Суд заочно засудив колишню голову Генічеського райсуду Юлію Берлімову до довічного ув’язнення

Херсонський міський суд заочно призначив Юлії Берлімовій покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: most.ks.ua

Херсонський міський суд Херсонської області визнав винною у державній зраді та колабораційній діяльності колишню очільницю Генічеського районного суду, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ перейшла на бік ворога. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

У ДБР не називають прізвище, але за даними ЗМІ, мова йде про колишню голову Генічеського районного суду Херсонської області Юлію Берлімову.

«Суддя працювала в системі правосуддя з 2009 року, а у 2020 році очолила Генічеський райсуд. Після захоплення частини Херсонщини вона, як прихильниця «руського міра», добровільно почала співпрацювати з окупантами. Жінка передавала фсб персональні дані колег-суддів, правоохоронців та військовослужбовців ТЦК та СП, а також повідомляла про земляків із проукраїнською позицією. За її доносами загарбники переслідували та затримували місцевих патріотів», - заявили у ДБР.

Також там зазначили, у липні 2022 року фігурантка добровільно обійняла посаду так званого «судді» у незаконному судовому органі, створеному окупантами на тимчасово захопленій території Херсонської області, і досі бере участь у репресивних «судових процесах» проти українців.

Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 КК України та заочно призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у квітні 2024 року ВРП звільнила суддю Юлію Берлімову через відмову від проходження кваліфоцінювання.

