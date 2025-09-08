Практика судів
  1. В Україні

Суд заочно засудив колишню голову Генічеського райсуду Юлію Берлімову до довічного ув’язнення

15:29, 8 вересня 2025
Херсонський міський суд заочно призначив Юлії Берлімовій покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд заочно засудив колишню голову Генічеського райсуду Юлію Берлімову до довічного ув’язнення
Фото: most.ks.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Херсонський міський суд Херсонської області визнав винною у державній зраді та колабораційній діяльності колишню очільницю Генічеського районного суду, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ перейшла на бік ворога. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

У ДБР не називають прізвище, але за даними ЗМІ, мова йде про колишню голову Генічеського районного суду Херсонської області Юлію Берлімову.

«Суддя працювала в системі правосуддя з 2009 року, а у 2020 році очолила Генічеський райсуд. Після захоплення частини Херсонщини вона, як прихильниця «руського міра», добровільно почала співпрацювати з окупантами. Жінка передавала фсб персональні дані колег-суддів, правоохоронців та військовослужбовців ТЦК та СП, а також повідомляла про земляків із проукраїнською позицією. За її доносами загарбники переслідували та затримували місцевих патріотів», - заявили у ДБР.

Також там зазначили, у липні 2022 року фігурантка добровільно обійняла посаду так званого «судді» у незаконному судовому органі, створеному окупантами на тимчасово захопленій території Херсонської області, і досі бере участь у репресивних «судових процесах» проти українців.

Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 КК України та заочно призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у квітні 2024 року ВРП звільнила суддю Юлію Берлімову через відмову від проходження кваліфоцінювання. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд рішення суду ДБР

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Перетворить суди на статистів»: у Міноборони виступили проти законопроекту 13452, який забороняє судам пом’якшувати покарання військовим за непокору

В Міноборони вказали, що запропоновані законопроектом 13452 зміни позбавляють суди можливості враховувати обставини справи та призначати більш м’яке покарання, що фактично перетворює судовий розгляд на формальну процедуру.

Верховна Рада розгляне зміни до закону про міжнародний комерційний арбітраж

Законодавці пропонують передбачити, що зміни щодо розширення компетенції міжнародного арбітражу, поширюються також на арбітражні угоди, укладені до набрання чинності новим законом.

МЗС зможе безпосередньо ставити питання про застосування і скасування санкцій – уряд вніс законопроект

Закон про санкції пропонується доповнити нормою про те, що рішення про скасування санкцій приймається на підставі резолюцій Генасамблеї та Радбезу ООН, рішень та регламентів Ради ЄС, рішення уповноваженого органу іноземної держави, якщо це не суперечить національним інтересам України.

Судді отримали електронний доступ до Реєстру внутрішньо переміщених осіб

Функція доступна в електронному кабінеті судді.

«Не обов’язково усі 100% осіб, яким ми повідомляємо про підозру, повинні отримати обвинувальні вироки», – Семен Кривонос

Директор НАБУ оцінив роботу «антикорупційної інфраструктури» України на «трійку».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду