Конкурс в Высший антикоррупционный суд — ВККС обнародовала вопросы и ответы анонимного тестирования по праву

Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что с целью надлежащей подготовки к квалификационному экзамену кандидатов в рамках конкурса на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, в частности его Апелляционной палаты, 8 сентября обнародовала перечень основных тестовых заданий по общим знаниям в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда с правильными ответами.
Перечень вопросов анонимного тестирования по общим знаниям в сфере права:
Перечень вопросов анонимного тестирования по специализации Высшего антикоррупционного суда, в частности его Апелляционной палаты:
В ВККС добавили, что эти задания также опубликованы в рубрике «Анонимное тестирование» в каталоге «Конкурс в Высший антикоррупционный суд, объявленный 03.06.2025» подраздела «Конкурс на должность судьи» раздела «Деятельность».
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в ВАКС подали документы 205 человек – среди которых часть судей ВАКС, не прошедших конкурсные этапы в прошлый раз.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.