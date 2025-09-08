Конкурс в Высший антикоррупционный суд — ВККС обнародовала вопросы и ответы анонимного тестирования по праву

Опубликован перечень вопросов анонимного тестирования по общим знаниям в сфере права с правильными ответами для проведения квалификационного экзамена кандидатов на должность судьи ВАКС, в частности его Апелляционной палаты.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что с целью надлежащей подготовки к квалификационному экзамену кандидатов в рамках конкурса на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, в частности его Апелляционной палаты, 8 сентября обнародовала перечень основных тестовых заданий по общим знаниям в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда с правильными ответами.

Перечень вопросов анонимного тестирования по общим знаниям в сфере права:

Перечень вопросов анонимного тестирования по специализации Высшего антикоррупционного суда, в частности его Апелляционной палаты:

В ВККС добавили, что эти задания также опубликованы в рубрике «Анонимное тестирование» в каталоге «Конкурс в Высший антикоррупционный суд, объявленный 03.06.2025» подраздела «Конкурс на должность судьи» раздела «Деятельность».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в ВАКС подали документы 205 человек – среди которых часть судей ВАКС, не прошедших конкурсные этапы в прошлый раз.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.