Конкурс до Вищого антикорупційного суду — ВККС оприлюднила питання та відповіді анонімного тестування з права

Оприлюднили перелік питань анонімного тестування із загальних знань у сфері права з правильними відповідями для проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді ВАКС, зокрема його Апеляційної палати.

Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що з метою належної підготовки до кваліфікаційного іспиту кандидатів в межах конкурсу на посаду судді Вищого антикорупційного суду, зокрема його Апеляційної палати, 8 вересня оприлюднила перелік основ тестових завдань із загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду з правильними відповідями.

Перелік питань анонімного тестування із загальних знань у сфері права:

Перелік питань анонімного тестування зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду, зокрема його Апеляційної палати:

У ВККС додали, що ці завдання також оприлюднено в рубриці «Анонімне тестування» в каталозі «Конкурс до Вищого антикорупційного суду, оголошений 03.06.2025» підрозділу «Конкурс на посаду судді» розділу «Діяльність».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що до ВАКС подали документи 205 осіб – серед яких частина суддів ВАКС, які не пройшли конкурсні етапи минулого разу.

