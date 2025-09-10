Судья Коростышевского райсуда Житомирской области Виктория Янчук временно отстранена от осуществления правосудия

Решение приняла Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия.

Судью Коростышевского районного суда Житомирской области Янчук Викторию Викторовну временно отстранили от осуществления правосудия. Об этом информирует ВСП.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности приняла Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 10 сентября 2025 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судебном строе и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Третьей Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 10 сентября 2025 года, судью Коростышевского районного суда Житомирской области Янчук Викторию Викторовну отстранено от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении судей к дисциплинарной ответственности, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении судьи от должности такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия.

Судьи считаются временно отстраненными от осуществления правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судьи от осуществления правосудия — до принятия Высшим советом правосудия решения об его освобождении от должности либо отмены решения Дисциплинарной палаты.

