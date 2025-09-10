Практика судів
Суддю Коростишівського райсуду Житомирської області Вікторію Янчук тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя

15:56, 10 вересня 2025
Рішення ухвалила Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя.
Суддю Коростишівського районного суду Житомирської області Янчук Вікторію Вікторівну тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя. Про це інформує ВРП.

Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у вигляді подання про звільнення з посади ухвалила Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 10 вересня 2025 року.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Третьою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 10 вересня 2025 року, суддю Коростишівського районного суду Житомирської області Янчук Вікторію Вікторівну відсторонено від здійснення правосуддя.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя.

Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення судді від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про його звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

суд суддя Житомир третя дисциплінарна палата ВРП ВРП

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
