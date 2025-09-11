Высший совет правосудия продлил Максиму Пампуре обязанности руководителя ГСА

Максим Пампура будет дальше исполнять обязанности главы ГСА — ВСП продлил их до конца января 2026 года.

Фото: dsa.court.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия сообщил, что решил временно возложить исполнение обязанностей Главы Государственной судебной администрации Украины на Максима Пампуру.

Отмечается, что исполнение обязанностей возложено на Максима Пампуру с 15 сентября 2025 года до назначения в установленном порядке главы Государственной судебной администрации Украины, но не дольше чем до 30 января 2026 года.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в марте 2024 года ВСП возложил исполнение обязанностей главы ГСА на Максима Пампуру.

13 марта Высший совет правосудия сообщил, что Максим Пампура продолжит исполнять обязанности главы ГСА до 15 июня 2025 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.