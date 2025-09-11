Практика судов
  1. Суд инфо

Высший совет правосудия продлил Максиму Пампуре обязанности руководителя ГСА

11:41, 11 сентября 2025
Максим Пампура будет дальше исполнять обязанности главы ГСА — ВСП продлил их до конца января 2026 года.
Высший совет правосудия продлил Максиму Пампуре обязанности руководителя ГСА
Фото: dsa.court.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия сообщил, что решил временно возложить исполнение обязанностей Главы Государственной судебной администрации Украины на Максима Пампуру.

Отмечается, что исполнение обязанностей возложено на Максима Пампуру с 15 сентября 2025 года до назначения в установленном порядке главы Государственной судебной администрации Украины, но не дольше чем до 30 января 2026 года.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в марте 2024 года ВСП возложил исполнение обязанностей главы ГСА на Максима Пампуру.

13 марта Высший совет правосудия сообщил, что Максим Пампура продолжит исполнять обязанности главы ГСА до 15 июня 2025 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГСА ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Может ли государство принудительно забрать у владельца только часть земельного участка, если после этого остальная часть земли не может использоваться по назначению — позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что в случае принятия решения о принудительном отчуждении земельных участков по мотивам общественной необходимости, при наличии обоснованного требования владельца, который доказывает невозможность рационального использования остатка земельного участка по его целевому назначению, органы государственной власти обязаны обеспечить отчуждение всего земельного участка, а не только его части.

Верховный Суд указал, когда земельный участок может быть принудительно отчужден в государственную или коммунальную собственность

Верховный Суд высказался по поводу отсутствия у органа местного самоуправления обязанности доказывать общественную необходимость отчуждения земельного участка под размещение объектов, связанных с добычей полезных ископаемых общегосударственного значения.

Кабмин изменил состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы, введя туда Наталью Алюшину

При этом из состава комиссии исключили Олега Войтовича, Эмине Джапарову, Андрея Заболотного и Олега Канцурова.

Госрегистраторы будут подтверждать действия в Реестре вещных прав на недвижимость с помощью удаленной электронной подписи «Дия.Подпись»

Правительство предлагает, чтобы подтверждение регистрационных действий государственным регистратором происходило автоматически с помощью удаленной подписи «Дия.Подпись».

Систему е-нотариата и опцию расторжения брака через Дию введут до 31 декабря – программа действий Кабмина

Также Кабмин предлагает ввести дистанционное совершение нотариального действия по удостоверению доверенности в электронной форме.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду