Вища рада правосуддя продовжила Максиму Пампурі обов'язки керівника ДСА

Максим Пампура буде далі виконувати обов'язки голови ДСА — ВРП продовжила їх до кінця січня 2026 року

Фото: dsa.court.gov.ua

Вища рада правосуддя повідомила, що вирішила тимчасово покласти виконання обов’язків Голови Державної судової адміністрації України на Максима Пампуру.

Зазначається, що виконання обов’язків покладено на Максима Пампуру з 15 вересня 2025 року до призначення у встановленому порядку голови Державної судової адміністрації України, але не довше ніж до 30 січня 2026 року.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у березні 2024 року ВРП поклала виконання обов’язків Голови ДСА на Максима Пампуру.

13 березня Вища рада правосуддя повідомила, що Максим Пампура продовжить виконувати обов’язки голови ДСА до 15 червня.

