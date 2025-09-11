Практика судов
  1. Суд инфо

ВККС обнародовала кодированные результаты тестирования когнитивных способностей за 11 сентября

21:18, 11 сентября 2025
Комиссия установила кодируемые результаты тестирования за 11 сентября.
ВККС обнародовала кодированные результаты тестирования когнитивных способностей за 11 сентября
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила, что с 9 по 17 сентября в отношении 4 842 участников продолжается проведение тестирования когнитивных способностей как третий этап квалификационного экзамена в рамках отбора на должность судьи местного суда.

Установлены закодированные результаты тестирования за 11 сентября в отношении 547 лиц:

не набрали минимально допустимого балла тестирования — 170 лиц;

набрали минимально допустимый балл — 377 лиц:

  • от 33 до 40 баллов — 228 лиц;
  • от 40 до 50 баллов — 143 лица;
  • более 50 баллов — 6 лиц.

К четвёртому этапу экзамена (выполнение практического задания по специализации соответствующего местного суда) допускаются участники, набравшие балл не ниже 55 процентов от максимально возможного балла, в количестве не более:

2 800 кандидатов на должность судьи местного общего суда и судей, выразивших намерение быть переведёнными в местный общий суд;

400 кандидатов на должность судьи местного административного суда и судей, выразивших намерение быть переведёнными в местный административный суд;

400 кандидатов на должность судьи местного хозяйственного суда и судей, выразивших намерение быть переведёнными в местный хозяйственный суд.

По состоянию на 11 сентября 2025 года установлены результаты тестирования когнитивных способностей 1 638 лиц:

не набрали минимально допустимого балла тестирования — 467 лиц;

набрали минимально допустимый балл — 1 171 лицо:

от 33 до 40 баллов — 702 лица;

от 40 до 50 баллов — 440 лиц;

более 50 баллов — 29 лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВККС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Член комитета по нацбезопасности предложил поднять в ТЦК зарплаты до уровня НАБУ, ГБР и прокуратуры

«Если мы хотим иметь эффективные ТЦК, которые не будут упоминаться в коррупции, нам нужно им обеспечить рыночную заработную плату на уровне НАБУ, ГБР, прокуратуры», — член комитета по нацбезопасности Александр Федиенко.

В Офисе Генпрокурора подчеркнули необходимость создания военной полиции, военных судов и военной адвокатуры

По словам заместителя Генпрокурора Андрея Лещенко, нужно создать систему военной юстиции, куда войдут военная полиция с функциями оперативно-розыскной деятельности, а также следственные подразделения, военные прокуроры, военные суды и адвокатура.

Для судей местных и апелляционных судов, которых планируют назначить на должности в 2026 году, пока не предусмотрено судейское вознаграждение

Для новоназначенных судей необходимо дополнительно предусмотреть финансирование в размере 3 млрд 817 млн гривен.

Помощник судьи местного общего суда теперь должен получать 27 тысяч грн, апелляционного – 34,5 тысяч грн — ГСА озвучила оклады после постановления Кабмина

Секретарь судебного заседания в местном общем суде после этих изменений должен получать 17-19,5 тысяч грн, а главный специалист от 14,8 тысяч грн до 19,5 тысяч грн.

В Верховном Суде напомнили, что ожидают от ВККС объявления нового конкурса в кассационные суды

В 2019-2025 годах Верховный Суд по разным причинам «потерял» уже 51 судью.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду