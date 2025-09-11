ВККС обнародовала кодированные результаты тестирования когнитивных способностей за 11 сентября

Комиссия установила кодируемые результаты тестирования за 11 сентября.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила, что с 9 по 17 сентября в отношении 4 842 участников продолжается проведение тестирования когнитивных способностей как третий этап квалификационного экзамена в рамках отбора на должность судьи местного суда.

Установлены закодированные результаты тестирования за 11 сентября в отношении 547 лиц:

не набрали минимально допустимого балла тестирования — 170 лиц;

набрали минимально допустимый балл — 377 лиц:

от 33 до 40 баллов — 228 лиц;

от 40 до 50 баллов — 143 лица;

более 50 баллов — 6 лиц.

К четвёртому этапу экзамена (выполнение практического задания по специализации соответствующего местного суда) допускаются участники, набравшие балл не ниже 55 процентов от максимально возможного балла, в количестве не более:

2 800 кандидатов на должность судьи местного общего суда и судей, выразивших намерение быть переведёнными в местный общий суд;

400 кандидатов на должность судьи местного административного суда и судей, выразивших намерение быть переведёнными в местный административный суд;

400 кандидатов на должность судьи местного хозяйственного суда и судей, выразивших намерение быть переведёнными в местный хозяйственный суд.

По состоянию на 11 сентября 2025 года установлены результаты тестирования когнитивных способностей 1 638 лиц:

не набрали минимально допустимого балла тестирования — 467 лиц;

набрали минимально допустимый балл — 1 171 лицо:

от 33 до 40 баллов — 702 лица;

от 40 до 50 баллов — 440 лиц;

более 50 баллов — 29 лиц.

