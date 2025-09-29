19 кандидатов рекомендовано для назначения на должности судей Сумского апелляционного суда — ВККС

ВККС заполнила 19 из 21 вакантной должности в Сумском апелляционном суде.

Фото: konotop.in.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Высшая квалификационная комиссия судей утвердила список из 19 победителей конкурса на 21 вакантную должность судей Сумского апелляционного суда.

29 сентября Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что предоставлены рекомендации для назначения на должности судей Сумского апелляционного суда.

По результатам конкурса, объявленного Комиссией 14 сентября 2023 года, 19 победителей получили рекомендации, а именно:

Басова Вита Ивановна;

Бондарь Владимир Борисович;

Воронков Денис Владимирович;

Джепа Григорий Владимирович;

Замченко Анна Александровна;

Климашевская Ирина Валентиновна;

Колодяжный Андрей Александрович;

Косолап Марина Николаевна;

Нестеренко Максим Васильевич;

Петен Яна Леонидовна;

Сидоренко Алла Петровна;

Сизов Дмитрий Владимирович;

Соколова Наталия Александровна;

Терещенко Ольга Ивановна;

Худик Андрей Мирославович;

Черных Оксана Николаевна;

Шинкаренко Алина Ивановна;

Щербаченко Марина Викторовна;

Янголь Евгений Васильевич.

Комиссия заполнила 19 из 21 вакантной должности в Сумском апелляционном суде. В настоящее время продолжаются собеседования с кандидатами в конкурсе в Закарпатский, Запорожский и Черниговский апелляционные суды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.