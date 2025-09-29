19 кандидатів рекомендовано для призначення на посади суддів Сумського апеляційного суду — ВККС

ВККС заповнила 19 із 21 вакантної посади у Сумському апеляційному суді.

Фото: konotop.in.ua

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Вища кваліфікаційна комісія суддів затвердила список 19 переможців конкурсу на 21 вакантну посаду суддів Сумського апеляційного суду.

29 вересня Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що надано рекомендації для призначення на посади суддів Сумського апеляційного суду.

За результатами конкурсу, оголошеного Комісією 14 вересня 2023 року, 19 переможців отримали рекомендації, а саме:

Басова Віта Іванівна;

Бондар Володимир Борисович;

Воронков Денис Володимирович;

Джепа Григорій Володимирович;

Замченко Анна Олександрівна;

Клімашевська Ірина Валентинівна;

Колодяжний Андрій Олександрович;

Косолап Марина Миколаївна;

Нестеренко Максим Васильович;

Петен Яна Леонідівна;

Сидоренко Алла Петрівна;

Сізов Дмитро Володимирович;

Соколова Наталія Олександрівна;

Терещенко Ольга Іванівна;

Худик Андрій Мирославович;

Черних Оксана Миколаївна;

Шинкаренко Аліна Іванівна;

Щербаченко Марина Вікторівна;

Янголь Євгеній Васильович.

Комісія заповнила 19 із 21 вакантної посади у Сумському апеляційному суді. Наразі тривають співбесіди з кандидатами у конкурсі до Закарпатського, Запорізького та Чернігівського апеляційних судів.

