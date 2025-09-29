Практика судів
  1. Суд інфо

19 кандидатів рекомендовано для призначення на посади суддів Сумського апеляційного суду — ВККС

17:30, 29 вересня 2025
ВККС заповнила 19 із 21 вакантної посади у Сумському апеляційному суді.
19 кандидатів рекомендовано для призначення на посади суддів Сумського апеляційного суду — ВККС
Фото: konotop.in.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Вища кваліфікаційна комісія суддів затвердила список 19 переможців конкурсу на 21 вакантну посаду суддів Сумського апеляційного суду.

29 вересня Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що надано рекомендації для призначення на посади суддів Сумського апеляційного суду.

За результатами конкурсу, оголошеного Комісією 14 вересня 2023 року, 19 переможців отримали рекомендації, а саме:

Басова Віта Іванівна;

Бондар Володимир Борисович;

Воронков Денис Володимирович;

Джепа Григорій Володимирович;

Замченко Анна Олександрівна;

Клімашевська Ірина Валентинівна;

Колодяжний Андрій Олександрович;

Косолап Марина Миколаївна;

Нестеренко Максим Васильович;

Петен Яна Леонідівна;

Сидоренко Алла Петрівна;

Сізов Дмитро Володимирович;

Соколова Наталія Олександрівна;

Терещенко Ольга Іванівна;

Худик Андрій Мирославович;

Черних Оксана Миколаївна;

Шинкаренко Аліна Іванівна;

Щербаченко Марина Вікторівна;

Янголь Євгеній Васильович.

Комісія заповнила 19 із 21 вакантної посади у Сумському апеляційному суді. Наразі тривають співбесіди з кандидатами у конкурсі до Закарпатського, Запорізького та Чернігівського апеляційних судів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя ВККС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ані Україна, ані Європа не можуть дозволити собі уповільнення темпів українських реформ – єврокомісар Марта Кос зустрінеться з представниками ВАКС, НАБУ, САП

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що «не можна дозволити українським реформам зупинитися».

Представники громадських організацій будуть проходити тренінг в НШСУ перед тим, як оцінювати суддів – які пропозиції до положення про регулярне оцінювання судді підготувала робоча група

За словами члена ВККС Сергія Чумака, робоча група врахувала пропозиції громадських активістів і виключила з положення про регулярне оцінювання судді необхідність проходження громадськими об’єднаннями попередньої акредитації у ВККС перед тим, як оцінювати суддів.

Кабмін визначив Мінцифри головним розпорядником бюджету на створення системи онлайн-моніторингу грального бізнесу

До цього головним розпорядником коштів на створення системи онлайн-моніторингу грального бізнесу був господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабміну.

ВККС після 3 годин обговорення не затвердила положення про регулярне оцінювання судді

Після майже 3 годин обговорення ВККС вирішила оголосити перерву у питанні щодо затвердження Положення про регулярне оцінювання судді.

Кабмін перерозподілив 23 млн грн на виплати за рішеннями закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України

23,6 млн грн, виділені Мін’юсту на забезпечення захисту інтересів України під час урегулювання спорів у закордонних юрисдикційних органах, підуть на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду