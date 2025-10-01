Конкурсная комиссия определила победителей на должности дисциплинарных инспекторов

Конкурсная комиссия признала победителями конкурса и рекомендовала ВСП назначить дисциплинарными инспекторами СДИ пять кандидатов.

Конкурсная комиссия на своем заседании 1 октября утвердила результаты конкурса на 5 вакантных должностей дисциплинарных инспекторов и объявила победителей.

В итоге Конкурсная комиссия признала победителями конкурса и рекомендовала ВСП назначить дисциплинарными инспекторами СДИ следующих пяти кандидатов:

- Дудка Светлана

- Золотарь Михаил

- Мойсюк Евгений

- Фюдр Елена

- Ярыш Ольга

Председатель Комиссии госпожа Реда Мольене поблагодарила всех кандидатов за участие в конкурсе и высокий уровень подготовки к нему, а также поздравила победителей.

Напомним, что конкурс на пять должностей дисциплинарных инспекторов Высший совет правосудия объявил 29 апреля 2025 года.

