Конкурсна комісія визначила переможців на посади дисциплінарних інспекторів

Конкурсна комісія визнала переможцями конкурсу та рекомендувала ВРП призначити дисциплінарними інспекторами СДІ пʼять кандидатів.

Конкурсна комісія на своєму засіданні 1 жовтня затвердила результати конкурсу на 5 вакантних посад дисциплінарних інспекторів та оголосила переможців.

У підсумку Конкурсна комісія визнала переможцями конкурсу та рекомендувала ВРП призначити дисциплінарними інспекторами СДІ таких пʼять кандидатів:

- Дудка Світлана

- Золотар Михайло

- Мойсюк Євгеній

- Фюдр Олена

- Яриш Ольга

Голова Комісії пані Реда Мольєне подякувала всім кандидатам за участь в конкурсі та високий рівень підготовки до нього, а також привітала переможців.

Нагадаємо, що конкурс на п’ять посад дисциплінарних інспекторів Вища рада правосуддя оголосила 29 квітня 2025 року.

