Конкурс в ВАКС — обнародованы кодированные результаты тестирования знаний по истории украинской государственности

ВККС установила кодированные результаты тестирования в отношении 146 лиц.

Фото: vkksu.gov.ua

Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что 1 октября в отношении 158 участников проводилось тестирование знаний по истории украинской государственности как первый этап квалификационного экзамена в рамках конкурса на замещение вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда.

Комиссия установила кодированные результаты тестирования в отношении 146 лиц:

не набрали минимально допустимого балла — 4 человека;

набрали минимально допустимый балл — 142 человека:

от 30 до 35 баллов — 9 человек;

от 36 до 40 баллов — 133 человека.

Ко второму этапу квалификационного экзамена (тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации Высшего антикоррупционного суда, в частности его Апелляционной палаты) допускаются участники, которые набрали балл не ниже 75 процентов максимально возможного (30 баллов включительно и больше).

Кодированные результаты первого этапа квалификационного экзамена:

Напомним, с 7 июля по 6 августа Высшая квалификационная комиссия судей Украины получила документы от 205 лиц, которые изъявили намерение принять участие в конкурсе на 23 вакантные должности судей Высшего антикоррупционного суда.

