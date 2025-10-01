Практика судів
Конкурс до ВАКС — оприлюднили кодовані результати тестування знань з історії української державності

14:44, 1 жовтня 2025
ВККС встановила кодовані результати тестування стосовно 146 осіб.
Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що 1 жовтня стосовно 158 учасників проводилося тестування знань з історії української державності як перший етап кваліфікаційного іспиту в межах конкурсу на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду.

Комісія встановила кодовані результати тестування стосовно 146 осіб:

1) не набрали мінімально допустимого бала – 4 особи;

2) набрали мінімально допустимий бал – 142 особи:

  • від 30 до 35 балів – 9 осіб;
  • від 36 до 40 балів – 133 особи.

До другого етапу кваліфікаційного іспиту (тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду, зокрема його Апеляційної палати) допускаються учасники, які набрали бал, не нижче 75 відсотків максимально можливого бала (30 балів включно та більше).

Кодовані результати першого етапу кваліфікаційного іспиту: 

Нагадаємо, з 7 липня до 6 серпня Вища кваліфікаційна комісія суддів України отримала документи від 205 осіб, які  виявили намір взяти участь у конкурсі на 23 вакантні посади судді Вищого антикорупційного суду

