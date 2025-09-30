Конкурс до ВАКС — 158 осіб допущено до проходження кваліфікаційного оцінювання

ВККС завершила розгляд матеріалів кандидатів у рамках конкурсу до ВАКС.

Вища кваліфікаційна комісія суддів розглянула питання про допуск ще 1 кандидата до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеного Комісією 3 червня 2025 року.

За результатами засідання 29 вересня Комісія вирішила відмовити кандидату в проходженні кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі.

Таким чином, з урахуванням рішень від 16 та 18 вересня 2025 року Комісія розглянула питання допуску 205 кандидатів.

У підсумку 158 осіб допущено до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі, а 47 особам відмовлено в допуску до конкурсу.

У ВККС підкреслили, що допущені кандидати одночасно можуть претендувати на вакантні посади судді Вищого антикорупційного суду обох інстанцій – 13 посад суддів першої інстанції та 10 посад суддів апеляційної палати.

Також там нагадали, що тестування знань з історії української державності для кандидатів призначено на 1 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, з 7 липня до 6 серпня Вища кваліфікаційна комісія суддів України отримала документи від 205 осіб, які виявили намір взяти участь у конкурсі на 23 вакантні посади судді Вищого антикорупційного суду.

