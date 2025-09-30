Конкурс в ВАКС — 158 человек допущено к прохождению квалификационного оценивания

ВККС завершила рассмотрение материалов кандидатов в рамках конкурса в ВАКС.

Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрела вопрос о допуске еще одного кандидата к прохождению квалификационного оценивания и участию в конкурсе на замещение вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда, объявленного Комиссией 3 июня 2025 года.

По результатам заседания 29 сентября Комиссия решила отказать кандидату в прохождении квалификационного оценивания и участии в конкурсе.

Таким образом, с учетом решений от 16 и 18 сентября 2025 года Комиссия рассмотрела вопрос допуска 205 кандидатов.

В итоге 158 человек допущено к прохождению квалификационного оценивания и участию в конкурсе, а 47 кандидатам отказано в допуске.

В ВККС подчеркнули, что допущенные кандидаты одновременно могут претендовать на вакантные должности судей Высшего антикоррупционного суда обеих инстанций — 13 должностей судей первой инстанции и 10 должностей судей апелляционной палаты.

Также там напомнили, что тестирование знаний по истории украинской государственности для кандидатов назначено на 1 октября 2025 года.

Напомним, с 7 июля по 6 августа Высшая квалификационная комиссия судей Украины получила документы от 205 лиц, которые изъявили намерение принять участие в конкурсе на 23 вакантные должности судей Высшего антикоррупционного суда.

