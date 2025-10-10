Практика судов
ВККС рассмотрит вопрос о командировании судей в Броварской горрайонный суд Киевской области

17:27, 10 октября 2025
Судья, выразивший желание быть командированным в другой суд, должен подать в Комиссию необходимые документы.
ВККС рассмотрит вопрос о командировании судей в Броварской горрайонный суд Киевской области
Высшая квалификационная комиссия судей назначила рассмотрение вопроса о внесении представления о командировании (временном переводе) для осуществления правосудия в Броварской горрайонный суд Киевской области четырех судей.

Рассмотрение вопроса состоится 5 ноября в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, изъявивший желание быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие по установленной форме, к которому необходимо приложить свои документы.

Напомним, еще ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в два суда:

  • в Верхнеднепровский районный суд Днепропетровской области – 1 судьи;
  • в Деснянский районный суд города Чернигова – 2 судей.

суд судья ВККС

