ВККС рассмотрит вопрос о командировании судей в Броварской горрайонный суд Киевской области

Высшая квалификационная комиссия судей назначила рассмотрение вопроса о внесении представления о командировании (временном переводе) для осуществления правосудия в Броварской горрайонный суд Киевской области четырех судей.
Рассмотрение вопроса состоится 5 ноября в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).
Судья, изъявивший желание быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие по установленной форме, к которому необходимо приложить свои документы.
Напомним, еще ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в два суда:
