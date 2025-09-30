ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в два суда

Высшая квалификационная комиссия судей назначила рассмотрение вопроса о внесении представления о командировке (временном переводе) для осуществления правосудия:
Рассмотрение вопроса состоится 29 октября в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).
Судья, который выразил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие согласно установленной форме, к которому приложить свои документы.
Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей:
Время для личной подачи документов:
с понедельника по четверг с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 16:00;
в пятницу с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 15:00.
Отсканированные изображения бумажных документов, отправленных почтой, не позднее следующего дня с момента их отправления необходимо направить на электронный адрес: [email protected] со сканированным изображением документа, подтверждающего почтовое отправление.
Судьи, подающие документы по электронной почте, подписывают их квалифицированной электронной подписью.
