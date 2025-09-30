Практика судов
ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в два суда

21:45, 30 сентября 2025
Судья, изъявивший желание быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию свои документы.
ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в два суда
Высшая квалификационная комиссия судей назначила рассмотрение вопроса о внесении представления о командировке (временном переводе) для осуществления правосудия:

  • в Верхнеднепровский районный суд Днепропетровской области – 1 судьи;
  • в Деснянский районный суд города Чернигова – 2 судей.

Рассмотрение вопроса состоится 29 октября в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который выразил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие согласно установленной форме, к которому приложить свои документы.

Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей:

  • почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;
  • электронный адрес: [email protected].

Время для личной подачи документов:

с понедельника по четверг с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 16:00;

в пятницу с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 15:00.

Отсканированные изображения бумажных документов, отправленных почтой, не позднее следующего дня с момента их отправления необходимо направить на электронный адрес: [email protected] со сканированным изображением документа, подтверждающего почтовое отправление.

Судьи, подающие документы по электронной почте, подписывают их квалифицированной электронной подписью.

суд судья ВККС

