В Днепропетровском окружном административном суде открыли первый в Украине ХАБ «Верховенство права»

15:39, 10 октября 2025
ХАБ «Верховенство права» в Днепре – это платформа для обучения, исследований и развития правового государства.
В Днепропетровском окружном административном суде открыли первый в Украине ХАБ «Верховенство права»
В Днепропетровском окружном административном суде состоялось открытие первого в Украине научно-практического ХАБа «Верховенство права» — инновационной платформы, которая объединит представителей учебных заведений, органов государственной власти, судебных учреждений, военных, общественности и международных партнеров.

Целью создания ХАБа является сотрудничество, обмен опытом и содействие профессиональному развитию специалистов в сфере права и судопроизводства. Это — пространство для реализации совместных инициатив, учебных программ, научных исследований и публичных дискуссий, направленных на утверждение принципов верховенства права в Украине.

Отдельное внимание уделено вопросам безбарьерности и инклюзивности — ХАБ призван стать открытой и доступной площадкой для каждого. Важным направлением его деятельности станет также создание ветеранского пространства, где военнослужащие и ветераны смогут присоединяться к образовательным мероприятиям, получать правовые консультации, обмениваться опытом и развивать собственный потенциал.

В рамках инициатив ХАБа планируется реализация проектов патриотического воспитания, направленных на укрепление гражданского сознания, уважения к закону, правам человека и демократическим ценностям.

«Создание такого пространства — это пример того, как совместными усилиями можно объединить знания, практику и опыт для развития правового государства», — отметил председатель Днепропетровского окружного административного суда Владимир Горбалинский.

Во время мероприятия были представлены основные направления деятельности ХАБа, среди которых — организация учебных мероприятий, проведение круглых столов, семинаров, конференций, а также разработка образовательных и научных проектов, посвященных актуальным вопросам функционирования судебной власти, развития инклюзивной среды и защиты прав человека.

ХАБ «Верховенство права» станет открытой площадкой для всех, кто стремится углублять знания, делиться опытом и развивать профессиональные компетенции, необходимые для качественного осуществления правосудия, укрепления доверия к судебной системе и построения справедливого демократического государства.

суд Днепр

