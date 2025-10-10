Практика судів
У Дніпропетровському окружному адміністративному суді відкрили перший в Україні ХАБ «Верховенство права»

15:39, 10 жовтня 2025
ХАБ «Верховенство права» у Дніпрі – це платформа для навчання, досліджень і розвитку правової держави.
У Дніпропетровському окружному адміністративному суді відбулося відкриття першого в Україні науково-практичного ХАБу «Верховенство права» — інноваційної платформи, що об’єднає представників закладів освіти, органів державної влади, судових установ, військових, громадськості та міжнародних партнерів.

Метою створення ХАБу є співпраця, обмін досвідом і сприяння професійному розвитку фахівців у сфері права та судочинства. Це — простір для реалізації спільних ініціатив, навчальних програм, наукових досліджень і публічних дискусій, спрямованих на утвердження принципів верховенства права в Україні.

Окрему увагу приділено питанням безбар’єрності та інклюзивності — ХАБ покликаний стати відкритим і доступним майданчиком для кожного. Важливим напрямом його діяльності стане також створення ветеранського простору, де військовослужбовці та ветерани зможуть долучатися до освітніх заходів, отримувати правові консультації, обмінюватися досвідом і розвивати власний потенціал.

У межах ініціатив ХАБу планується реалізація проєктів патріотичного виховання, спрямованих на зміцнення громадянської свідомості, поваги до закону, прав людини та демократичних цінностей.

«Створення такого простору — це приклад того, як спільними зусиллями можна об’єднати знання, практику і досвід задля розвитку правової держави», — зазначив голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду Володимир Горбалінський.

Під час заходу було представлено основні напрями діяльності ХАБу, серед яких — організація навчальних заходів, проведення круглих столів, семінарів, конференцій, а також розробка освітніх і наукових проєктів, присвячених актуальним питанням функціонування судової влади, розвитку інклюзивного середовища та захисту прав людини.

ХАБ «Верховенство права» стане відкритим майданчиком для всіх, хто прагне поглиблювати знання, ділитися досвідом і розвивати професійні компетенції, необхідні для якісного здійснення правосуддя, зміцнення довіри до судової системи та побудови справедливої демократичної держави.

суд Дніпро

