Практика судов
  1. Суд инфо

Право на доступ к суду не может быть ограничено даже во время военного положения – судьи КСУ

17:03, 28 октября 2025
Галина Юровская и Александр Водянников выступили на международной конференции по верховенству права в эпоху популизма.
Право на доступ к суду не может быть ограничено даже во время военного положения – судьи КСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове состоялась международная конференция «Верховенство права в эпоху популизма: свобода слова и право на справедливый суд», организованная Верховным Судом совместно с Советом Европы и Программой поддержки ОБСЕ для Украины. В мероприятии приняли участие ведущие украинские и европейские судьи, ученые и эксперты в сфере правосудия.

Судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская во время дискуссии «Медиа и судебная власть: уважение, ответственность, ограничения» подчеркнула, что Конституция Украины является неизменным ориентиром даже в самые сложные времена, в частности во время войны.

«Конституция гарантирует право на свободу выражения и право на доступ к суду. Эти два права одинаково важны в демократическом обществе, поэтому необходимо налаживать механизмы сотрудничества судов с медиа. Суды и медиа должны стать партнерами, исходя из миссии, которую и суды, и медиа выполняют в демократическом обществе», – отметила судья.

Галина Юровская обратила внимание на то, что в периоды кризиса или войны правовая система и судебная власть должны демонстрировать институциональную устойчивость. Она подчеркнула, что даже когда вводятся ограничения прав (например, из-за чрезвычайного или военного положения) – право на доступ к суду не может быть ограничено ни при каких обстоятельствах.

Судья напомнила о ключевых конституционных гарантиях: верховенстве права, независимости судей, обеспечении доступа к правосудию – даже в условиях современных вызовов.

Второй день конференции был посвящен обсуждению популизма как серьезной угрозы для верховенства права. Судья Конституционного Суда Украины Александр Водянников заявил, что популизм является основной угрозой для демократического общества. Он отметил, что в отличие от авторитаризма, который открыто отрицает демократические институты, и подлинной демократии, основанной на разделении властей и уважении прав человека, популизм действует изнутри системы, эксплуатируя общественные эмоции и ожидания «простых решений».

«Современная история показывает: после прихода к власти популистов первой мишенью их атак становится судебная система – прежде всего верховные и конституционные суды. В подлинной демократии суды выступают сдерживающим фактором, обеспечивая, чтобы общественно важные решения принимались через диалог и компромисс, который учитывает интересы и большинства, и меньшинства. В популистском же режиме решения навязываются, и именно поэтому суды становятся первой мишенью атак», – подчеркнул Александр Водянников.

Участники мероприятия отметили, что популистские подходы, основанные на упрощенных решениях и манипуляциях общественным мнением, особенно опасны в странах, переживающих травму войны. Они указали, что в таких условиях растет уязвимость общества к эмоциональным посланиям и снижается терпимость к сложным, но необходимым реформам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

КСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду