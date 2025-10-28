Право на доступ к суду не может быть ограничено даже во время военного положения – судьи КСУ

Галина Юровская и Александр Водянников выступили на международной конференции по верховенству права в эпоху популизма.

Во Львове состоялась международная конференция «Верховенство права в эпоху популизма: свобода слова и право на справедливый суд», организованная Верховным Судом совместно с Советом Европы и Программой поддержки ОБСЕ для Украины. В мероприятии приняли участие ведущие украинские и европейские судьи, ученые и эксперты в сфере правосудия.

Судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская во время дискуссии «Медиа и судебная власть: уважение, ответственность, ограничения» подчеркнула, что Конституция Украины является неизменным ориентиром даже в самые сложные времена, в частности во время войны.

«Конституция гарантирует право на свободу выражения и право на доступ к суду. Эти два права одинаково важны в демократическом обществе, поэтому необходимо налаживать механизмы сотрудничества судов с медиа. Суды и медиа должны стать партнерами, исходя из миссии, которую и суды, и медиа выполняют в демократическом обществе», – отметила судья.

Галина Юровская обратила внимание на то, что в периоды кризиса или войны правовая система и судебная власть должны демонстрировать институциональную устойчивость. Она подчеркнула, что даже когда вводятся ограничения прав (например, из-за чрезвычайного или военного положения) – право на доступ к суду не может быть ограничено ни при каких обстоятельствах.

Судья напомнила о ключевых конституционных гарантиях: верховенстве права, независимости судей, обеспечении доступа к правосудию – даже в условиях современных вызовов.

Второй день конференции был посвящен обсуждению популизма как серьезной угрозы для верховенства права. Судья Конституционного Суда Украины Александр Водянников заявил, что популизм является основной угрозой для демократического общества. Он отметил, что в отличие от авторитаризма, который открыто отрицает демократические институты, и подлинной демократии, основанной на разделении властей и уважении прав человека, популизм действует изнутри системы, эксплуатируя общественные эмоции и ожидания «простых решений».

«Современная история показывает: после прихода к власти популистов первой мишенью их атак становится судебная система – прежде всего верховные и конституционные суды. В подлинной демократии суды выступают сдерживающим фактором, обеспечивая, чтобы общественно важные решения принимались через диалог и компромисс, который учитывает интересы и большинства, и меньшинства. В популистском же режиме решения навязываются, и именно поэтому суды становятся первой мишенью атак», – подчеркнул Александр Водянников.

Участники мероприятия отметили, что популистские подходы, основанные на упрощенных решениях и манипуляциях общественным мнением, особенно опасны в странах, переживающих травму войны. Они указали, что в таких условиях растет уязвимость общества к эмоциональным посланиям и снижается терпимость к сложным, но необходимым реформам.

