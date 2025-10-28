Практика судів
Право на доступ до суду не може бути обмежене навіть під час воєнного стану – судді КСУ

17:03, 28 жовтня 2025
Галина Юровська та Олександр Водянніков виступили на міжнародній конференції з верховенства права в епоху популізму.
У Львові відбулася міжнародна конференція «Верховенство права в епоху популізму: свобода слова та право на справедливий суд», організована Верховним Судом спільно з Радою Європи та Програмою підтримки ОБСЄ для України. У заході взяли участь провідні українські та європейські судді, науковці та експерти у сфері правосуддя.

Суддя Конституційного Суду України Галина Юровська під час дискусії «Медіа та судова влада: повага, відповідальність, обмеження» суддя Конституційного підкреслила, що Конституція України є незмінним орієнтиром навіть у найскладніші часи, зокрема під час війни.

«Конституція гарантує право на свободу вираження і право на доступ до суду. Ці два права однаково важливі в демократичному суспільстві, тому треба налагодити механізми співпраці судів з медіа. Суди і медіа мають стати партнерами, виходячи з місії, яку і суди, і медіа виконують в демократичному суспільстві», – вказала суддя.

Галина Юровська акцентувала увагу на тому, що у періоди кризи чи війни правова система та судова влада мають демонструвати інституційну стійкість. Вона підкреслила, що навіть коли вводяться обмеження прав (наприклад, через надзвичайний чи воєнний стан) – право на доступ до суду не може бути обмежене за жодних обставин.

Суддя нагадала про ключові конституційні гарантії: верховенство права, незалежність суддів, забезпечення доступу до правосуддя – навіть в умовах сучасних викликів.

Другий день конференції був присвячений обговоренню популізму як серйозної загрози для верховенства права. Суддя Конституційного Суду України Олександр Водянніков заявив, що популізм є основною загрозою для демократичного суспільства. Він вказав, що на відміну від авторитаризму, який відверто заперечує демократичні інститути, та справжньої демократії, яка ґрунтується на розподілі влади й повазі до прав людини, популізм діє зсередини системи, експлуатуючи суспільні емоції та очікування «простих рішень».

«Сучасна історія демонструє: після приходу до влади популістів першою мішенню їхніх атак стає судова система – насамперед верховні та конституційні суди. У справжній демократії суди виступають запобіжниками, забезпечуючи, щоб суспільно важливі рішення приймалися через діалог і компроміс, який враховує інтереси і більшості, і меншості. Натомість у популістському режимі рішення нав’язуються, і саме тому суди, стають першою мішенню атак», – підкреслив Олександр Водянніков.

Учасники заходу відзначили, що популістичні підходи, засновані на спрощених рішеннях і маніпуляціях громадською думкою, особливо небезпечні у країнах, що переживають травму війни. Вока вказали, що у таких умовах зростає вразливість суспільства до емоційних меседжів і знижується толерантність до складних, але необхідних реформ.

КСУ

