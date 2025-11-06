ВККС назначила к рассмотрению вопросы о командировании судей в два суда

Судья, который выразил намерение быть командированным в другой суд, должен подать в Комиссию свои документы.

Высшая квалификационная комиссия судей назначила вопрос о внесении представлений о командировании (временном переводе) для осуществления правосудия:

- в Бородянский районный суд Киевской области — 2 судей;

- в Господарский суд города Киева — 1 судья.

Рассмотрение вопроса состоится 26 ноября в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который выразил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в установленной форме, к которому нужно приложить свои документы.

