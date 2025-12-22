  1. Суд инфо

Конституционный Суд Украины провел заседание: постановлен ряд определений

17:05, 22 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Итоги заседания Конституционного Суда Украины.
Конституционный Суд Украины провел заседание: постановлен ряд определений
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Первый сенат КСУ 22 декабря на закрытой части пленарного заседания продолжил рассмотрение дела по конституционной жалобе Мельника Александра Михайловича относительно конституционности части десятой статьи 615 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ее рассмотрение Суд продолжит на одном из следующих пленарных заседаний.

В связи с наличием Решения Конституционного Суда Украины № 1-р/2025 по тому же предмету конституционной жалобы Первый сенат постановил Определение о закрытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Тимошенко Олега Ивановича относительно конституционности части первой статьи 233 Кодекса законов о труде Украины (пункт 6 статьи 62 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины»).

Первый сенат отказал в открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Коломойского Игоря Валерьевича относительно конституционности предписаний пункта 1 части первой статьи 19 Закона Украины «О гражданстве Украины».

Первая коллегия судей Первого сената на заседании постановила Определение (окончательное) об отказе в открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Притулы Олега Григорьевича относительно конституционности статьи 1, абзаца второго части первой статьи 9, пунктов 2, 5 части третьей статьи 13 Закона Украины «О Государственном бюро расследований» от 12 ноября 2015 года № 794−VIII с изменениями, второго предложения абзаца первого части третьей статьи 87 Закона Украины «О государственной службе» от 10 декабря 2015 года № 889−VIII в редакции Закона Украины «О внесении изменений в Таможенный кодекс и некоторые другие законодательные акты Украины в связи с проведением административной реформы» от 14 января 2020 года № 440−ІХ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

КСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должность судьи КСУ сорвался из-за несоответствия большинства кандидатов

Конкурс на две должности судей Конституционного Суда не дошёл до финала: после оценки моральных качеств только двое из девяти кандидатов остались в процедуре, из-за чего набор на одну из должностей был прекращён.

Верховный Суд разъяснил, когда добровольцы ТРО имеют право получить статус УБД

Члены добровольческих формирований могут получить статус участника боевых действий только при условии подтверждения участия в боевых действиях.

Верховная Рада инициировала изменения в закон «О Конституционном Суде Украины»

Законопроект предусматривает обновление правил работы Конституционного Суда Украины и установление дисциплинарной ответственности для судей КСУ.

НДС для ФЛП: риски законопроекта и неочевидные последствия инициативы Минфина

Инициатива Минфина по распространению НДС на ФЛП вызвала шквал критики и опасения фактического демонтажа упрощённой системы налогообложения.

Государство хочет зарегистрировать все БПЛА и штрафовать за управление ими в нетрезвом состоянии: что не так с законопроектом о беспилотниках

Создаст ли законопроект об обязательной регистрации БПЛА дополнительные барьеры для производителей БПЛА, волонтёров и благотворительных организаций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]