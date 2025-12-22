Конституционный Суд Украины провел заседание: постановлен ряд определений

Итоги заседания Конституционного Суда Украины.

Первый сенат КСУ 22 декабря на закрытой части пленарного заседания продолжил рассмотрение дела по конституционной жалобе Мельника Александра Михайловича относительно конституционности части десятой статьи 615 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ее рассмотрение Суд продолжит на одном из следующих пленарных заседаний.

В связи с наличием Решения Конституционного Суда Украины № 1-р/2025 по тому же предмету конституционной жалобы Первый сенат постановил Определение о закрытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Тимошенко Олега Ивановича относительно конституционности части первой статьи 233 Кодекса законов о труде Украины (пункт 6 статьи 62 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины»).

Первый сенат отказал в открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Коломойского Игоря Валерьевича относительно конституционности предписаний пункта 1 части первой статьи 19 Закона Украины «О гражданстве Украины».

Первая коллегия судей Первого сената на заседании постановила Определение (окончательное) об отказе в открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Притулы Олега Григорьевича относительно конституционности статьи 1, абзаца второго части первой статьи 9, пунктов 2, 5 части третьей статьи 13 Закона Украины «О Государственном бюро расследований» от 12 ноября 2015 года № 794−VIII с изменениями, второго предложения абзаца первого части третьей статьи 87 Закона Украины «О государственной службе» от 10 декабря 2015 года № 889−VIII в редакции Закона Украины «О внесении изменений в Таможенный кодекс и некоторые другие законодательные акты Украины в связи с проведением административной реформы» от 14 января 2020 года № 440−ІХ.

