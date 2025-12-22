Конституційний Суд України провів засідання: постановлено низку ухвал

Результати засідання Конституційного Суду України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перший сенат КСУ 22 грудня на закритій частині пленарного засідання продовжив розгляд справи за конституційною скаргою Мельника Олександра Михайловича щодо конституційності частини десятої статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Її розгляд Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

У зв'язку з наявністю Рішення Конституційного Суду України № 1-р/2025 щодо того самого предмета конституційної скарги Перший сенат постановив Ухвалу про закриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Тимошенка Олега Івановича щодо конституційності частини першої статті 233 Кодексу законів про працю України (пункт 6 статті 62 Закону України „Про Конституційний Суд України“).

Перший сенат відмовив у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Коломойського Ігоря Валерійовича щодо конституційності приписів пункту 1 частини першої статті 19 Закону України „Про громадянство України“.

Перша колегія суддів Першого сенату на засіданні постановила Ухвалу (остаточну) про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Притули Олега Григоровичащодо конституційності статті 1, абзацу другого частини першої статті 9, пунктів 2, 5 частини третьої статті 13 Закону України „Про Державне бюро розслідувань“ від 12 листопада 2015 року № 794−VIII зі змінами, другого речення абзацу першого частини третьої статті 87 Закону України „Про державну службу“ від 10 грудня 2015 року № 889−VIII у редакції Закону України „Про внесення змін до Митного кодексу та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи“ від 14 січня 2020 року № 440−ІХ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.