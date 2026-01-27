  1. Суд инфо

В 2025 году Высший совет правосудия уволил 226 судей

17:45, 27 января 2026
186 судей были уволены по общим основаниям, еще 40 судей — по особым основаниям.
В 2025 году Высший совет правосудия принял решения об увольнении 226 судей. Об этом сообщает ВСП.

По общим основаниям уволены 186 судей, а именно:

в связи с подачей заявлений об отставке уволены 174 судьи, из которых:

125 — судьи местных судов;

43 — судьи апелляционных судов;

6 — судьи Верховного Суда;

в связи с подачей заявлений об увольнении по собственному желанию — уволены 12 судей местных судов.

По особым основаниям Высшим советом правосудия уволены 40 судей, а именно:

за совершение существенного дисциплинарного проступка — 30;

на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с представлениями с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины — 10.  

