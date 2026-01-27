  1. Суд інфо

У 2025 році Вища рада правосуддя звільнила 226 суддів

17:45, 27 січня 2026
186 суддів було звільнено за загальними обставинами, а ще 40 суддів — за особливими обставинами.
У 2025 році Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 226 суддів. Про це інформує ВРП.

За загальними обставинами звільнено 186 суддів, а саме:

- у зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено 174 судді, з яких:

125 - судді місцевих судів;

43 - судді апеляційних судів;

6 - судді Верховного Суду;

- у зв’язку з поданням заяв про звільнення за власним бажанням - звільнено 12 суддів місцевого суду.

За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 40 суддів, а саме:

за вчинення істотного дисциплінарного поступку – 30;

на підставі  підпункту 4 пункту 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідно до подань з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 10.

суддя ВРП

