У 2025 році Вища рада правосуддя звільнила 226 суддів
У 2025 році Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 226 суддів. Про це інформує ВРП.
За загальними обставинами звільнено 186 суддів, а саме:
- у зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено 174 судді, з яких:
125 - судді місцевих судів;
43 - судді апеляційних судів;
6 - судді Верховного Суду;
- у зв’язку з поданням заяв про звільнення за власним бажанням - звільнено 12 суддів місцевого суду.
За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 40 суддів, а саме:
за вчинення істотного дисциплінарного поступку – 30;
на підставі підпункту 4 пункту 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідно до подань з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 10.
