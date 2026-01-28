Конкурс в Одесский апелляционный суд — один кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие

ВККС отметила, что 50 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Одесском апелляционном суде.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей в Одесском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания 27 января Комиссией приняты следующие решения:

Сопильняк Валерий Юрьевич — объявлен перерыв в рассмотрении вопроса;

Гончарова-Парфенова Ольга Олеговна — рассмотрение вопроса отложено;

Маслеников Александр Акимович — 719,13 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Всего проведены собеседования с 18 кандидатами: 4 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие, 8 кандидатов — не подтвердили, с 6 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Один кандидат прекратил участие в конкурсе.

