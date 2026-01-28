Конкурс до Одеського апеляційного суду — один кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя
В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів в Одеському апеляційному суді.
За результатами кваліфікаційного оцінювання 27 січня Комісією ухвалено такі рішення:
Сопільняк Валерій Юрійович - Оголошено перерву у розгляді питання
Гончарова-Парфьонова Ольга Олегівна - Відкладено розгляд питання
Маслеников Олександр Акимович - 719,13 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді
ВККС нагадала, що 50 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантні посади суддів в Одеському апеляційному суді.
Загалом проведено співбесіди з 18 кандидатами: 4 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 8 кандидатів – не підтвердили, з 6 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.