Конкурс до Одеського апеляційного суду — один кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя

ВККС зазначила, що 50 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантні посади суддів в Одеському апеляційному суді.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів в Одеському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 27 січня Комісією ухвалено такі рішення:

Сопільняк Валерій Юрійович - Оголошено перерву у розгляді питання

Гончарова-Парфьонова Ольга Олегівна - Відкладено розгляд питання

Маслеников Олександр Акимович - 719,13 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Загалом проведено співбесіди з 18 кандидатами: 4 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 8 кандидатів – не підтвердили, з 6 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

