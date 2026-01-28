ВККС прекратила квалификационное оценивание двух судей на соответствие занимаемой должности
21:06, 28 января 2026
Квалификационное оценивание двух судей из Закарпатской области на соответствие занимаемой должности было прекращено.
Высшей квалификационной комиссией судей Украины в составе коллегии рассмотрен вопрос о прекращении квалификационного оценивания двух судей на соответствие занимаемой должности.
По результатам заседания 27 января Комиссией приняты следующие решения:
Рейти Сергей Иванович — Закарпатский окружной административный суд — квалификационное оценивание прекращено;
Фейир Александр Александрович — Береговский районный суд Закарпатской области — квалификационное оценивание прекращено.
