ВККС прекратила квалификационное оценивание двух судей на соответствие занимаемой должности

Квалификационное оценивание двух судей из Закарпатской области на соответствие занимаемой должности было прекращено.

Высшей квалификационной комиссией судей Украины в составе коллегии рассмотрен вопрос о прекращении квалификационного оценивания двух судей на соответствие занимаемой должности.

По результатам заседания 27 января Комиссией приняты следующие решения:

Рейти Сергей Иванович — Закарпатский окружной административный суд — квалификационное оценивание прекращено;

Фейир Александр Александрович — Береговский районный суд Закарпатской области — квалификационное оценивание прекращено.

