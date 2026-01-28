  1. Суд инфо

ВККС прекратила квалификационное оценивание двух судей на соответствие занимаемой должности

21:06, 28 января 2026
Квалификационное оценивание двух судей из Закарпатской области на соответствие занимаемой должности было прекращено.
Высшей квалификационной комиссией судей Украины в составе коллегии рассмотрен вопрос о прекращении квалификационного оценивания двух судей на соответствие занимаемой должности.

По результатам заседания 27 января Комиссией приняты следующие решения:

Рейти Сергей Иванович — Закарпатский окружной административный суд — квалификационное оценивание прекращено;

Фейир Александр Александрович — Береговский районный суд Закарпатской области — квалификационное оценивание прекращено.

суд судья ВККС

Соцпомощь и пенсия: в Раде предлагают закрепить право детей с инвалидностью на две выплаты сразу

Пенсию и социальную помощь для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства будут назначать одновременно — при условии подачи заявления.

Без судимости, но с возвращением на службу в Нацгвардию: суд во Львове рассмотрел дело о СЗЧ

Суд решил, что нормы военного времени допускают освобождение от наказания при условии продолжения службы.

Павел Вовк: Информационное давление имеет единственную цель — повлиять на судебный процесс Большой Палаты Верховного Суда

Павел Вовк о давлении на суд, роли ВСП и ожиданиях от решения Большой Палаты Верховного Суда.

Военнослужащих на больничном не будут лишать специальных доплат в размере 30 тысяч гривен

Военные продолжат получать ежемесячное вознаграждение в размере 30  000 гривен за выполнение боевых и специальных задач даже во время больничного.

Местные советы смогут работать при 50% состава: новый законопроект ВРУ

Новый законопроект «Об обеспечении полномочности местных советов» скрывает инструменты для устранения городских голов и создания военных администраций.

