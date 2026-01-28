ВККС припинила кваліфікаційне оцінювання двох суддів на відповідність займаній посаді

Кваліфікаційне оцінювання двох суддів з Закарпатської області на відповідність займаній посаді було припинене.

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у складі колегії розглянуто питання про припинення кваліфікаційного оцінювання двох суддів на відповідність займаній посаді.

За результатами засідання 27 січня Комісією ухвалено такі рішення:

Рейті Сергій Іванович - Закарпатський окружний адміністративний суд - Припинено кваліфікаційне оцінювання

Фейір Олександр Олександрович - Берегівський районний суд Закарпатської області - Припинено кваліфікаційне оцінювання.

