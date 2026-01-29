Оксану Васильченко избрали главой Совещательной группы экспертов
В среду, 28 января, Совещательная группа экспертов провела официальное заседание и рассмотрела вопрос об избрании главы и секретаря СГЭ.
По итогам члены СГЭ единогласным решением избрали главой Совещательной группы Оксану Васильченко, а секретарем Совещательной группы — Морин О’Коннор.
Новоизбранная глава СГЭ Оксана Васильченко поблагодарила коллег за доверие и поддержку как сейчас, так и на протяжении всего прошлого года:
«Все положительные результаты работы Совещательной группы экспертов являются логическим следствием плодотворной работы каждого из вас и всей команды.
Так, в 2025 году судьями Конституционного Суда Украины стали еще два кандидата, которые успешно прошли оценивание Совещательной группой экспертов, — Президент Украины назначил Александра Водянникова и Юрия Барабаша судьями КСУ, что в очередной раз продемонстрировало действенность механизма с участием СГЭ».
Оксана Васильченко также выразила надежду на продолжение конструктивного взаимодействия с субъектами назначения судей КСУ, с государственными органами и учреждениями, а также с организациями гражданского общества.
В свою очередь новоизбранный секретарь СГЭ Морин О’Коннор также поблагодарила коллег за доверие и поддержку:
«С моего первого дня в СГЭ я всегда готова прилагать дополнительные усилия, чтобы помочь реализовать реформу Конституционного Суда Украины. Это большая честь работать в Совещательной группе экспертов и поддерживать Украину, которая стремится к изменениям к лучшему и борется за свой цивилизационный выбор на поле боя».
В конце заседания глава СГЭ Оксана Васильченко также напомнила, что до 21 февраля продолжается прием документов в рамках конкурса на две вакантные должности судей КСУ по квоте назначения съездом судей Украины.
В этом контексте она призвала профессиональных и добропорядочных юристов принять участие в конкурсном отборе.
