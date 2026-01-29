Оксану Васильченко избрали главой Совещательной группы экспертов

Секретарем Совещательной группы экспертов избрана Морин О’Коннор.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 28 января, Совещательная группа экспертов провела официальное заседание и рассмотрела вопрос об избрании главы и секретаря СГЭ.

По итогам члены СГЭ единогласным решением избрали главой Совещательной группы Оксану Васильченко, а секретарем Совещательной группы — Морин О’Коннор.

Новоизбранная глава СГЭ Оксана Васильченко поблагодарила коллег за доверие и поддержку как сейчас, так и на протяжении всего прошлого года:

«Все положительные результаты работы Совещательной группы экспертов являются логическим следствием плодотворной работы каждого из вас и всей команды.

Так, в 2025 году судьями Конституционного Суда Украины стали еще два кандидата, которые успешно прошли оценивание Совещательной группой экспертов, — Президент Украины назначил Александра Водянникова и Юрия Барабаша судьями КСУ, что в очередной раз продемонстрировало действенность механизма с участием СГЭ».

Оксана Васильченко также выразила надежду на продолжение конструктивного взаимодействия с субъектами назначения судей КСУ, с государственными органами и учреждениями, а также с организациями гражданского общества.

В свою очередь новоизбранный секретарь СГЭ Морин О’Коннор также поблагодарила коллег за доверие и поддержку:

«С моего первого дня в СГЭ я всегда готова прилагать дополнительные усилия, чтобы помочь реализовать реформу Конституционного Суда Украины. Это большая честь работать в Совещательной группе экспертов и поддерживать Украину, которая стремится к изменениям к лучшему и борется за свой цивилизационный выбор на поле боя».

В конце заседания глава СГЭ Оксана Васильченко также напомнила, что до 21 февраля продолжается прием документов в рамках конкурса на две вакантные должности судей КСУ по квоте назначения съездом судей Украины.

В этом контексте она призвала профессиональных и добропорядочных юристов принять участие в конкурсном отборе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.