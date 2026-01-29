Оксану Васильченко обрано головою Дорадчої групи експертів

Секретарем Дорадчої групи експертів обрано Морін ОʼКоннор.

У середу, 28 січня, Дорадча група експертів провела офіційне засідання та розглянула питання про обрання голови та секретаря ДГЕ.

У підсумку, члени ДГЕ одноголосним рішенням обрали головою Дорадчої групи Оксану Васильченко, а секретарем Дорадчої групи обрали Морін ОʼКоннор.

Новообрана Голова ДГЕ Оксана Васильченко подякувала колегам за довіру та підтримку, як зараз, так і протягом всього минулого року: «Всі позитивні результати роботи Дорадчої групи експертів є логічним наслідком плідної роботи кожного з вас і всієї команди.

Так, у 2025 році суддями Конституційного Суду України стали ще двоє кандидатів, які успішно пройшли оцінювання Дорадчою групою експертів — Президент України призначив Олександра Водяннікова та Юрія Барабаша суддями КСУ, що вкотре продемонструвало дієвість механізму за участі ДГЕ».

Оксана Васильченко також висловила сподівання на продовження конструктивної взаємодії з субʼєктами призначення суддів КСУ, з державними органами та установами, а також з організаціями громадянського суспільства.

В свою чергу новообрана секретар ДГЕ Морін ОʼКоннор також подякувала колегам за довіру та підтримку: «Зі свого першого дня в ДГЕ я завжди готова докласти додаткових зусиль, щоб допомогти реалізувати реформу Конституційного Суду України. Це велика честь працювати в Дорадчій групі експертів і підтримувати Україну, яка прагне змін на краще та бореться за свій цивілізаційний вибір на полі бою».

Наприкінці засідання Голова ДГЕ Оксана Васильченко також нагадала, що до 21 лютого триває прийом документів в межах конкурсу на дві вакантні посади суддів КСУ за квотою призначення зʼїздом суддів України.

В цьому контексті вона закликала професійних і доброчесних правників взяти участь у конкурсному відборі.

