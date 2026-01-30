Ушел из жизни судья в отставке Бердичевского горрайонного суда Василий Шимко

На 77-м году жизни отошел в вечность Василий Шимко.

Фото: Бердичевский горрайонный суд Житомирской области

На 77-м году жизни умер судья в отставке Бердичевского горрайонного суда Василий Шимко. Об этом рассказали в суде.

Как сообщается, Василий Шимко посвятил служению Фемиде почти 18 лет. В 1976 году окончил Харьковский юридический институт. Получив специальность юриста, работал следователем, помощником прокурора, инспектором исправительного учреждения, следователем Житомирской прокуратуры, старшим следователем Бердичевской прокуратуры.

В феврале 1993 года Василий Шимко был назначен на должность судьи Бердичевского городского суда, а в 2004 году после реорганизации учреждения – судьей Бердичевского горрайонного суда Житомирской области и был уволен в отставку 31 декабря 2010 года.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает искренние соболезнования семье и близким Василия Петровича.