  1. Суд інфо

Пішов з життя суддя у відставці Бердичівського міськрайонного суду Василь Шимко

16:00, 30 січня 2026
На 77-му році життя відійшов у вічність Василь Шимко.
Фото: Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області
На 77-му році життя відійшов у засвіти суддя у відставці Бердичівського міськрайонного суду Василь Шимко. Про це розповіли у суді. 

Як повідомляється, Василь Шимко присвятив служінню Феміді майже 18 років. У 1976 році він закінчив Харківський юридичний інститут. Здобувши спеціальність юриста, працював слідчим, помічником прокурора, інспектором виправної установи, слідчим Житомирської прокуратури, старшим слідчим Бердичівської прокуратури.  

У лютому 1993 року Василь Шимко був призначений на посаду судді Бердичівського міського суду, а у 2004 році, після реорганізації установи – суддею Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області та був звільнений у відставку 31 грудня 2010 року.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює щирі співчуття родині та близьким Василя Петровича. 

суд суддя Бердичів

