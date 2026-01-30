Пішов з життя суддя у відставці Бердичівського міськрайонного суду Василь Шимко

На 77-му році життя відійшов у вічність Василь Шимко.

Фото: Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області

На 77-му році життя відійшов у засвіти суддя у відставці Бердичівського міськрайонного суду Василь Шимко. Про це розповіли у суді.

Як повідомляється, Василь Шимко присвятив служінню Феміді майже 18 років. У 1976 році він закінчив Харківський юридичний інститут. Здобувши спеціальність юриста, працював слідчим, помічником прокурора, інспектором виправної установи, слідчим Житомирської прокуратури, старшим слідчим Бердичівської прокуратури.

У лютому 1993 року Василь Шимко був призначений на посаду судді Бердичівського міського суду, а у 2004 році, після реорганізації установи – суддею Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області та був звільнений у відставку 31 грудня 2010 року.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює щирі співчуття родині та близьким Василя Петровича.