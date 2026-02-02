  1. Суд инфо

Ушла из жизни судья Лысянского районного суда Елена Черненькая

11:46, 2 февраля 2026
Умерла судья Лысянского районного суда Черкасской области Елена Черненькая.
Ушла из жизни судья Лысянского районного суда Елена Черненькая
На 54-м году жизни 31 января 2026 года ушла из жизни судья Лысянского районного суда Черкасской области Елена Ивановна Черненькая. Об этом сообщили в Лысянском районном суде.

В суде отметили, что Елена Черненькая была высококвалифицированным и опытным юристом, которая преданно служила правосудию. Ее вспоминают как порядочного человека и профессионала, для которого служение Фемиде было делом жизни.

«Судебно-юридическая газета» выражает искренние соболезнования родным и близким Елены Черненькой.

судья

