Ушла из жизни судья Лысянского районного суда Елена Черненькая

Умерла судья Лысянского районного суда Черкасской области Елена Черненькая.

На 54-м году жизни 31 января 2026 года ушла из жизни судья Лысянского районного суда Черкасской области Елена Ивановна Черненькая. Об этом сообщили в Лысянском районном суде.

В суде отметили, что Елена Черненькая была высококвалифицированным и опытным юристом, которая преданно служила правосудию. Ее вспоминают как порядочного человека и профессионала, для которого служение Фемиде было делом жизни.

«Судебно-юридическая газета» выражает искренние соболезнования родным и близким Елены Черненькой.