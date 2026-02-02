  1. Суд інфо

Пішла із життя суддя Лисянського районного суду Олена Чорненька

11:46, 2 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Померла суддя Лисянського районного суду Черкаської області Олена Чорненька.
Пішла із життя суддя Лисянського районного суду Олена Чорненька
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На 54-му році життя 31 січня 2026 року пішла із життя суддя Лисянського районного суду Черкаської області Олена Іванівна Чорненька. Про це повідомили в Лисянському районному суді.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

У суді зазначили, що Олена Чорненька була висококваліфікованим і досвідченим юристом, яка віддано служила правосуддю. Її згадують як порядну людину та професіонала, для якого служіння Феміді було справою життя.

«Судово-юридична газета» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олени Чорненької.

суддя

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада розгляне зміни щодо правничої допомоги потерпілим від злочинів з мотивів ненависті

В Україні пропонують посилити правовий захист жертв злочинів на ґрунті ненависті, надавши їм право на безоплатну вторинну правничу допомогу незалежно від соціального статусу.

Де проходить межа між мобілізацією і правами людини та чому війна не скасовує Конституцію

Навіть за умов збройного конфлікту держава не отримує карт-бланш на свавілля — про це прямо говорять Конституція України та Європейська конвенція з прав людини.

Реквізити рахунків у судових наказах стануть обов’язковими — законопроєкт

Законопроєкт дозволить боржникам перераховувати кошти одразу після отримання судового наказу, без очікування виконавчого провадження.

Аліменти і межі проваджень: суд у Миколаївській області не врахував переказ боржника у новому рішенні

Суд підкреслив, що платіж не може бути зарахований поза межами чинних на момент його здійснення проваджень.

Аліменти стануть власністю дитини — що змінює новий Цивільний кодекс і які новації чекають неплатників

Проєкт Цивільного кодексу України об’єднує сімейне право з цивільним і запроваджує нові системні правила стягнення аліментів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]