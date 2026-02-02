Пішла із життя суддя Лисянського районного суду Олена Чорненька

Померла суддя Лисянського районного суду Черкаської області Олена Чорненька.

На 54-му році життя 31 січня 2026 року пішла із життя суддя Лисянського районного суду Черкаської області Олена Іванівна Чорненька. Про це повідомили в Лисянському районному суді.

У суді зазначили, що Олена Чорненька була висококваліфікованим і досвідченим юристом, яка віддано служила правосуддю. Її згадують як порядну людину та професіонала, для якого служіння Феміді було справою життя.

«Судово-юридична газета» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олени Чорненької.