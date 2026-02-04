Конкурс в Одесский апелляционный суд — двух кандидатов ожидает собеседование

ВККС отметила, что 50 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Одесском апелляционном суде.

Фото: vkksu.gov.ua

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должности судей в Одесском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.

По результатам квалификационного оценивания 3 февраля Комиссией приняты следующие решения:

Родригес Наталья Аркадьевна — 438,13 — не подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Прохоров Павел Анатольевич — 715,9 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Коломиец Наталья Алексеевна — 709,06 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Киян Дмитрий Владимирович — перерыв.

В целом проведены собеседования с 21 кандидатом: 4 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие, 9 кандидатов — не подтвердили, с 8 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Один кандидат прекратил участие в конкурсе.

