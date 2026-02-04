Конкурс до Одеського апеляційного суду — на двох кандидатів очікує співбесіда

ВККС зазначила, що 50 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантних посад суддів у Одеському апеляційному суді.

Фото: vkksu.gov.ua

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів у Одеському апеляційному суді. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 3 лютого Комісією ухвалено такі рішення:

Родрігес Наталія Аркадіївна - 438,13 - не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Прохоров Павло Анатолійович - 715,9 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Коломієць Наталія Олексіївна - 709,06 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Киян Дмитро Володимирович - перерва

Загалом проведено співбесіди з 21 кандидатом: 4 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 9 кандидатів – не підтвердили, з 8 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

