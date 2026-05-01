Судья Николай Кузюра избран председателем Деснянского районного суда Чернигова
10:17, 1 мая 2026
Судья Николай Кузюра был назначен на эту должность по результатам тайного голосования сроком на три года.
В Деснянском районном суде города Чернигова состоялось собрание судей, в ходе которого был рассмотрен вопрос об избрании председателя суда.
По результатам тайного голосования председателем суда избран судья Николай Кузюра. Он назначен на эту должность сроком на три года.
