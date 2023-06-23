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Пересмотр хозяйственным судом судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам в пределах дела о банкротстве: постановление КХС ВС

12:56, 23 июня 2023
КХС ВС высказался о пересмотре хозяйственным судом судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам по делу о банкротстве общества-должника.
Пересмотр хозяйственным судом судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам в пределах дела о банкротстве: постановление КХС ВС

Предметом кассационного пересмотра в Верховном Суде по жалобе лица-кредитора стали судебные решения по результатам рассмотрения заявления (со ссылкой на ч. 1 ст. 320 ХПК Украины) о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам определений местного хозяйственного суда от 13 декабря 2018 года, касающихся результатов рассмотрения денежных требований предприятия-кредитора по делу о банкротстве общества-должника, передает официальный сайт ВС.

«Суд першої інстанції заяву особи-кредитора про перегляд зазначених ухвал місцевого господарського суду за нововиявленими обставинами задовольнив. Апеляційний суд скасував це судове рішення, а в задоволенні заяви особи-кредитора відмовив. Верховний Суд скасував постанову апеляційного господарського суду та залишив у силі ухвалу місцевого господарського суду.

Виконуючи функцію забезпечення єдності та сталості судової практики, зважаючи на значення процедур розгляду та визнання вимог кредиторів у справі про банкрутство як одного з ключових її елементів, судова палата для розгляду справ про банкрутство КГС ВС сформулювала такі висновки про застосування норм права.

Кредитор у справі про банкрутство в порядку, строки та з підстав, що встановлені гл. 3 розд. IV ГПК України «Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами» (в цій справі з підстави, визначеної п. 1 ч. 2 ст. 320 ГПК України), наділений правом подати до відповідного господарського суду заяву про перегляд за нововиявленими обставинами ухвал(и) за результатами розгляду заяв з вимогами конкурсних кредиторів.

Господарський суд, який переглядає з підстави, визначеної п. 1 ч. 2 ст. 320 ГПК України (що є відмінною від підстави, визначеної п. 3 ч. 2 ст. 320 ГПК України), за нововиявленими обставинами судові рішення у справі про банкрутство, зокрема ухвали за результатами розгляду заяв з вимогами конкурсних кредиторів, у процесі такого перегляду встановлює наявність або відсутність нововиявлених обставин, оцінює їх істотність для правильного вирішення спору і вплив на юридичну оцінку обставин, здійснену судом у судовому рішенні, що переглядається.

У разі, коли під час розгляду заяви про перегляд за нововиявленими обставинами ухвал(и) за результатами розгляду заяв з вимогами кредиторів господарським судом встановлені нововиявлені обставини, які істотно впливають на оцінку обґрунтованості вимог іншого кредитора до боржника, зокрема спростовують існування грошового зобов’язання боржника перед іншим кредитором, наявність такого, що набрало законної сили судового рішення, яким було підтверджено грошове зобов’язання боржника перед таким кредитором, оцінюється судом у сукупності з іншими доказами, з урахуванням нововиявлених обставин, і само собою не може бути підставою для відмови в задоволенні заяви про перегляд за нововиявленими обставинами ухвал(и) за результатами розгляду заяв з вимогами кредиторів

Постанова судової палати для розгляду справ про банкрутство КГС ВС від 15 березня 2023 року у справі № 904/10560/17», - сказано в сообщении.

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