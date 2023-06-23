Реестр оружия: за 3 часа прошло более 3,5 тысячи авторизаций — Клименко

По словам Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, украинцы активно интересуются реестром оружия.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Украине с 23 июня заработал Единый реестр оружия.

По словам Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, в течение первых трех часов запуска реестра в Едином окне для граждан авторизовалось более 3,5 тысяч владельцев оружия и заинтересованных лиц. Об этом он написал на своем Telegram-канале.

«Люди активно интересуются: в среднем по 500 пользователей одновременно посещают страницу Единого окна.

Эти данные подтверждают важность и долгожданность запуска реестра.

Но есть просьба без острой необходимости не загружать запросами в один день систему. Реестр будет работать не только сегодня», – написал он.

Раньше мы писали, как предоставить документы на получение разрешения на оружие.

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