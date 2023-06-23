«Заработали» на строительстве амбулаторий: на Хмельнитчине разоблачен директор стройпредприятия и инженер по технадзору

В Хмельницкой области директор стройпредприятия и инженер по технадзору разработали «схему» присвоения бюджетных средств, выделенных на построение амбулаторий.

Фото из открытых источников

В Хмельницкой области директор стройпредприятия и инженер по технадзору незаконно «завладели» средствами на строительстве амбулаторий. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.



По данным следствия, подозреваемые вносили в акты недостоверные сведения об объемах и стоимости выполненных работ по строительству амбулаторий общей практики семейной медицины в одном из районов Хмельницкой области.



После финансирования строительно-монтажных работ руководитель предприятия и инженер по технадзору использовали часть средств для непосредственного выполнения взятых на себя обязательств, другую – присвоили.



Известно, что действия подозреваемых при строительстве двух амбулаторий нанесли примерно 1,1 млн гривен ущерба.

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