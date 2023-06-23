«Заробили» на будівництві амбулаторій: на Хмельниччині викрито директора будпідприємства та інженера з технагляду

На Хмельниччині директор будпідприємства та інженер з технагляду розробили «схему» присвоєння бюджетних коштів, виділених на побудову амбулаторій.

Фото з відкритих джерел

На Хмельниччині директор будпідприємства та інженер з технагляду незаконно «заволоділи» коштами на будівництві амбулаторій. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювані вносили до актів недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних робіт з будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини в одному з районів Хмельниччини.

Після фінансування будівельно-монтажних робіт керівник підприємства та інженер з технагляду використали частину коштів для безпосереднього виконання взятих на себе зобов’язань, іншу – привласнили.

Відомо, що дії підозрюваних під час будівництва двох амбулаторій завдали приблизно 1,1 млн гривень збитків.

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