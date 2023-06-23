Окупанти атакували транспортну установу в Херсоні: постраждали працівники, є жертви, фото і відео

Росіяни били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста.

У Херсоні російські війська прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству. Двоє людей загинули, четверо поранені. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста», - розповів він.

За словами Прокудіна, 55-річний чоловік загинув на місці. Ще пʼятеро його колег - поранені, їх шпиталізували. Лікарі надають їм допомогу.

На жаль, стало відомо про смерть 43-річного працівника.

«Лікарі намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися надто тяжкими. Чоловік помер у медзакладі», - зазачив Прокудін.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.